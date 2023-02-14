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Повышение квалификации
без отрыва от работы
без отрыва от работы
Обучайтесь на лицензированном портале без отрыва от работы, со смартфона. Вас ждут более 700 онлайн-лекций и практических заданий на основе реальных ситуаций.
Корпоративное и индивидуальное обучение
Образование для медиков, аккредитованы на НМО
Корпоративное и индивидуальное обучение
Образование для медиков, аккредитованы на НМО
Проводим СОУТ со 100% гарантией на результат
Собственная аккредитованная лаборатория с 15-летним опытом. Широкая область аккредитации, делаем измерения любых факторов.
Проведение измерений в день обращения
Пожизненная гарантия
Проведение измерений в день обращения
Пожизненная гарантия
Сертификация ЕАЭС в аккредитованном органе
Анализ документации в течение 10 минут. Собственные аккредитованные лаборатории, работаем по всей России.
Гарантия на выданные документы
Выгрузка сертификатов в ЕИС
Гарантия на выданные документы
Выгрузка сертификатов в ЕИС
400+ программ образования для врачей и СМП
Образование и начисление баллов НМФО. Только актуальные и одобренные программы для медицинских профессий.
Регистрация на обучение за 5 минут
Возможность учиться со смартфона
Регистрация на обучение за 5 минут
Возможность учиться со смартфона
Регистрируем медицинские изделия с гарантией
Снижение риска отказа на 80%. Анализ возможности регистрации в течении дня. Испытания в собственных аккредитованных лабораториях.
Комплексная услуга в любом регионе России
Пожизненная гарантия на разработанный материал
Комплексная услуга в любом регионе России
Пожизненная гарантия на разработанный материал
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170 000+ количество выполненных проктов с 1995 года
3 аккредитованные лаборатории
370 сотрудников, среди них: эксперты, инженеры и менеджеры
90% услуг выполняем дистаниционно
Помогаем бизнесу
Реализуем проекты в сфере промышленного и технического консалтинга для малого и крупного бизнеса. Партнерами Attek являются компании из топ-100 российской экономики.
Учебный центр
Выгрузка результатов в реестр в соответсвии с ПП №792
Лицензия на проф.
образование и ДПО
образование и ДПО
Более 700 актуальных программ лично для вас и вашей компании
Охрана труда
- Регистрация медицинских изделий (РУ)
- Регистрация по правилам ЕАЭС
- Регистрация медицинской техники
- Регистрация по 522 Постановлению
- Регистрация по 299 Постановлению
- Регистрация по 430 Постановлению
- Свидетельство о гос. регистрации (СГР)
- Валидация стерилизации
- Система менеджмента качества медицинских изделий
Сертификация
Подтверждение соответствия
- Сертификат соответствия ТР ТС
- Декларация соответствия ТР ТС
- Сертификат соответствия ГОСТ Р
- Сертификат сеймостокости
- Сертификат взрывозащиты
- Пожарный сертификат
- Сертификат происхождения товара
- Отказное письмо
- Отказное письмо на маски для лица
- Обязательная пожарная сертификация
- Лицензирование медицинской деятельности
- Лицензирование образовательной деятельности
- Лицензирование фармацевтической деятельности
- Лицензирование продажи алкогольной продукции
- Лицензирование ветеринарной деятельности
- Лицензирование автобусных перевозок
- Получение заключений СЭС
- Лицензирование скважин
- Вступление в СРО
- Лицензия МЧС
Погружаемся в проекты
Attek – это образованные и опытные эксперты, вежливые и быстрые менеджеры, уверенная командная работа. За 20 лет работы на рынке мы настроили наши бизнес - процессы и собрали лучшую команду. Это позволяет нам успешно выполнять задачи любой сложности.
Гарантия
результата
результата
Обладая знаниями и опытом в сфере сертификации, мы исключаем ошибки оформления и предупреждаем возможные сложности при прохождении процедуры.
Собственная
инфраструктура
инфраструктура
3 лаборатории, орган по сертификации, центр промышленной безопасности, учебный центр и центр регистрации медицинских изделий
Офисы
в России
в России
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж
Доставка готовой
документации
документации
Доставка осуществляется надежной курьерской службой, что позволяет клиенту сэкономить время
Полное
сопровождение
сопровождение
Контролируйте ход работы на всех этапах — с каждым из клиентов работает персональный менеджер, с которым можно связаться в рабочее время
Гарантии законности
документов
документов
Выдаем сертификаты и удостоверения государственного образца.
ПроектыПосмотреть все
Отзывы наших клиентов
Отзывы
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«Обучение в легкой и интересной форме для всех участников»Читать отзыв полностью
Санкт-Петербургский дом культуры железнодорожников
г Санкт-Петербург
«Обучение в легкой и интересной форме для всех участников»
Частное учреждение «Санкт-Петербургский дом культуры железнодорожников» ОАО «РЖД» выражает благодарность сотрудникам ООО «Аттэк» за проведенное обучение. Обучение персонала является важной составляющ…Читать отзыв полностью
«Своевременное содействие и помощь в возникающих вопросах»Читать отзыв полностью
ИП Турбачев А.А.
г Челябинск
«Своевременное содействие и помощь в возникающих вопросах»
Выражаю большую благодарность ООО «Аттэк» за продуктивное сотрудничество, результатом которого стало успешное получение регистрационного удостоверения.Читать отзыв полностью
«Доброжелательность и оперативность - немалое преимущество»Читать отзыв полностью
ООО «Торг Лайнс»
г Москва
«Доброжелательность и оперативность - немалое преимущество»
Хотим выразить искреннюю благодарность ООО «Аттэк» за профессионализм, внимательность и качественно оказанные услуги в рамках государственной регистрации нашего медицинского изделия. Доброжелательнос…Читать отзыв полностью
«Профессиональный подход и качественная подача материала»Читать отзыв полностью
ООО «Ника»
г Выборг
«Профессиональный подход и качественная подача материала»
ООО «Ника» выражает благодарность ООО «Аттэк» за проведенную работу по обучению сотрудников. Мы благодарим за высокопрофессиональный подход и качественную подачу материала, а также постоянную готовно…Читать отзыв полностью
«Высокий уровень профессионализма вашего коллектива»Читать отзыв полностью
ООО «Фармасинтез-Тюмень»
г Тюмень
«Высокий уровень профессионализма вашего коллектива»
От лица компании ООО «Фармасинтез-Тюмень» выражаем благодарность за проведенное обучение по программе «Бактериология». Хотим подчеркнуть высокий уровень профессионализма вашего коллектива и подблагод…Читать отзыв полностью
«Ответственное отношение к порученному делу»Читать отзыв полностью
ООО «Биокард Логистикс»
г Москва
«Ответственное отношение к порученному делу»
ООО «Биокард Логистикс» выражает искреннюю благодарность коллективу ООО «Аттэк» за проведение работ по регистрации и сертификации медицинских изделий нашей компании. В процессе работы специслиаты выш…Читать отзыв полностью
«Профессионализм, ответственность и оперативность»Читать отзыв полностью
КРИ «Контакт»
г Санкт-Петербург
«Профессионализм, ответственность и оперативность»
Выражаем огромную благодарность за выполненные работы по внесению изменений в регистрационное досьена наше медицинское изделие. Все работы по внесению изменений были выполнены в соответствии с действ…Читать отзыв полностью
«Оперативность и подача информации - на высшем уровне»Читать отзыв полностью
ООО «Артмед Москва»
г Москва
«Оперативность и подача информации - на высшем уровне»
Наша компания работает с Attek Group уже более пяти лет, за это время у нас сложилось плодотворное сотрудничество, и мы чувствуем, как динамично развивается компания, судя по тому, какое разнообразие…Читать отзыв полностью
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Мнение экспертов
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Степанов Антон
Эксперт по системе менеджмента безопасности продукции ISO 22000
Ответы на вопросы о системе ХАССП
Интервью с экспертом по сертификации ISO 22000 об огромном внимании к качеству продукции
Горностаев Сергей
Эксперт по технической документации
Особенности оформления регистрационного удостоверения
Интервью с экспертом по технической документации о регистрации медицинских изделий
Борхсениус Андрей
Эксперт по техрегламентам Таможенного Союза
Интервью об органах по сертификации
Интервью с экспертом по техническим регламентам о сертификации оборудования НВО, ЭМС и БМиО
Вознесенская Виктория
Эксперт по оценке гостиниц
Особенности классификации гостиниц
Интервью с экспертом о важности оценки соответствия требованиям для отелей и гостиниц
Ткаченко Павел Васильевич
Квалифицированный инженер по специальной оценке условий труда
Специальная оценка: важно понимать обоюдность процесса
Интервью с квалифицированным инженером по специальной оценке о работе и обучении экспертов по СОУТ
Кокарева Наталья
Руководитель Учебного Центра
У нас более 600 учебных программ
Интервью с руководителем нашего Учебного Центра о разнообразности программ по обучению
Желдак Антон
Генеральный директор
Вопрос-ответ о безопасности объекта
Интервью с генеральным директором о паспорте антитеррористической защищенности
Мы приняли вашу зявку!
Свяжемся с вами в течении 5 минут
:(
Ой, кажется что-то сломалось. Мы уже чиним проблему. Попробуйте чуть позже
Attek Group Москва, Дербеневская наб., д. 11, корп. А, офис А225, 2 этаж 8 800 333-25-40 8 495 246-04-43