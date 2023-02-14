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Анализ документации в течение 10 минут. Собственные аккредитованные лаборатории, работаем по всей России.
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400+ программ образования для врачей и СМП
Образование и начисление баллов НМФО. Только актуальные и одобренные программы для медицинских профессий.
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Регистрируем медицинские изделия с гарантией
Снижение риска отказа на 80%. Анализ возможности регистрации в течении дня. Испытания в собственных аккредитованных лабораториях.
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ok Комплексная услуга в любом регионе России
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170 000+ количество выполненных проктов с 1995 года
3 аккредитованные лаборатории
370 сотрудников, среди них: эксперты, инженеры и менеджеры
90% услуг выполняем дистаниционно
Помогаем бизнесу

Реализуем проекты в сфере промышленного и технического консалтинга для малого и крупного бизнеса. Партнерами Attek являются компании из топ-100 российской экономики.

Учебный центр
ok Выгрузка результатов в реестр в соответсвии с ПП №792
ok Лицензия на проф.
образование и ДПО
Более 700 актуальных программ лично для вас и вашей компании
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Погружаемся в проекты

Attek – это образованные и опытные эксперты, вежливые и быстрые менеджеры, уверенная командная работа. За 20 лет работы на рынке мы настроили наши бизнес - процессы и собрали лучшую команду. Это позволяет нам успешно выполнять задачи любой сложности.

tick-squared Гарантия
результата
Обладая знаниями и опытом в сфере сертификации, мы исключаем ошибки оформления и предупреждаем возможные сложности при прохождении процедуры.
tick-squared Собственная
инфраструктура
3 лаборатории, орган по сертификации, центр промышленной безопасности, учебный центр и центр регистрации медицинских изделий
tick-squared Офисы
в России
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж
tick-squared Доставка готовой
документации
Доставка осуществляется надежной курьерской службой, что позволяет клиенту сэкономить время
tick-squared Полное
сопровождение
Контролируйте ход работы на всех этапах — с каждым из клиентов работает персональный менеджер, с которым можно связаться в рабочее время
tick-squared Гарантии законности
документов
Выдаем сертификаты и удостоверения государственного образца.
Проекты
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Сеть ресторанов «Теремок»
Сеть магазинов «Детский Мир»
Hyundai AutoEver
РЖД
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Росгосстрах
Ростелеком
Сеть кофеен «Coffeeshop Company»
TELE2
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Отзывы наших клиентов
Отзывы
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«Обучение в легкой и интересной форме для всех участников»
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Санкт-Петербургский дом культуры железнодорожников
г Санкт-Петербург
«Обучение в легкой и интересной форме для всех участников»
Частное учреждение «Санкт-Петербургский дом культуры железнодорожников» ОАО «РЖД» выражает благодарность сотрудникам ООО «Аттэк» за проведенное обучение. Обучение персонала является важной составляющ…
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«Своевременное содействие и помощь в возникающих вопросах»
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ИП Турбачев А.А.
г Челябинск
«Своевременное содействие и помощь в возникающих вопросах»
Выражаю большую благодарность ООО «Аттэк» за продуктивное сотрудничество, результатом которого стало успешное получение регистрационного удостоверения.
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«Доброжелательность и оперативность - немалое преимущество»
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ООО «Торг Лайнс»
г Москва
«Доброжелательность и оперативность - немалое преимущество»
Хотим выразить искреннюю благодарность ООО «Аттэк» за профессионализм, внимательность и качественно оказанные услуги в рамках государственной регистрации нашего медицинского изделия. Доброжелательнос…
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«Профессиональный подход и качественная подача материала»
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ООО «Ника»
г Выборг
«Профессиональный подход и качественная подача материала»
ООО «Ника» выражает благодарность ООО «Аттэк» за проведенную работу по обучению сотрудников. Мы благодарим за высокопрофессиональный подход и качественную подачу материала, а также постоянную готовно…
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«Высокий уровень профессионализма вашего коллектива»
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ООО «Фармасинтез-Тюмень»
г Тюмень
«Высокий уровень профессионализма вашего коллектива»
От лица компании ООО «Фармасинтез-Тюмень» выражаем благодарность за проведенное обучение по программе «Бактериология». Хотим подчеркнуть высокий уровень профессионализма вашего коллектива и подблагод…
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«Ответственное отношение к порученному делу»
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ООО «Биокард Логистикс»
г Москва
«Ответственное отношение к порученному делу»
ООО «Биокард Логистикс» выражает искреннюю благодарность коллективу ООО «Аттэк» за проведение работ по регистрации и сертификации медицинских изделий нашей компании. В процессе работы специслиаты выш…
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«Профессионализм, ответственность и оперативность»
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КРИ «Контакт»
г Санкт-Петербург
«Профессионализм, ответственность и оперативность»
Выражаем огромную благодарность за выполненные работы по внесению изменений в регистрационное досьена наше медицинское изделие. Все работы по внесению изменений были выполнены в соответствии с действ…
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«Оперативность и подача информации - на высшем уровне»
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ООО «Артмед Москва»
г Москва
«Оперативность и подача информации - на высшем уровне»
Наша компания работает с Attek Group уже более пяти лет, за это время у нас сложилось плодотворное сотрудничество, и мы чувствуем, как динамично развивается компания, судя по тому, какое разнообразие…
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14 февраля, 2023
Охрана труда
Поведенческий аудит в сфере охраны труда
19 сентября, 2022
Медицинские изделия
Параллельный импорт медицинских изделий
29 августа, 2022
Охрана труда
Минтруд разъяснил правила внеочередной проверки знаний работников по охране труда
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Мнение экспертов
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Степанов Антон
Эксперт по системе менеджмента безопасности продукции ISO 22000
Ответы на вопросы о системе ХАССП
Интервью с экспертом по сертификации ISO 22000 об огромном внимании к качеству продукции
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Горностаев Сергей
Эксперт по технической документации
Особенности оформления регистрационного удостоверения
Интервью с экспертом по технической документации о регистрации медицинских изделий
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Борхсениус Андрей
Эксперт по техрегламентам Таможенного Союза
Интервью об органах по сертификации
Интервью с экспертом по техническим регламентам о сертификации оборудования НВО, ЭМС и БМиО
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Вознесенская Виктория
Эксперт по оценке гостиниц
Особенности классификации гостиниц
Интервью с экспертом о важности оценки соответствия требованиям для отелей и гостиниц
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Ткаченко Павел Васильевич
Квалифицированный инженер по специальной оценке условий труда
Специальная оценка: важно понимать обоюдность процесса
Интервью с квалифицированным инженером по специальной оценке о работе и обучении экспертов по СОУТ
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Кокарева Наталья
Руководитель Учебного Центра
У нас более 600 учебных программ
Интервью с руководителем нашего Учебного Центра о разнообразности программ по обучению
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Желдак Антон
Генеральный директор
Вопрос-ответ о безопасности объекта
Интервью с генеральным директором о паспорте антитеррористической защищенности
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